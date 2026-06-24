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القاضي زيدان وعبد الواحد يبحثان محاسبة المسؤول عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي

سياسة

2026-06-24 | 03:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القاضي زيدان وعبد الواحد يبحثان محاسبة المسؤول عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي
175 شوهد

السومرية نيوز - سياسي
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد محاسبة المسؤول عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي.

وذكر مجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد"، وقدم خلال اللقاء التهنئة للوزيرة بمناسبة تسنمها منصبها الجديد".
وبحث اللقاء، بحسب البيان، "إجراءات القضاء في محاسبة المسؤول التنفيذي الأول في المنشأة الحكومية عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي، كذلك إلزام الجهات المُلوثة للبيئة سواء كانت رسمية أو غير رسمية بإزالة التلوث والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين أو بالبيئة المحيطة وفقاً للقوانين النافذة".
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