القاضي زيدان وعبد الواحد يبحثان محاسبة المسؤول عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي

وذكر ، في بيان ورد لـ ، أن " ، القاضي ، استقبل وزيرة البيئة، "، وقدم خلال اللقاء التهنئة للوزيرة بمناسبة تسنمها منصبها الجديد".وبحث اللقاء، بحسب البيان، "إجراءات القضاء في محاسبة المسؤول التنفيذي الأول في المنشأة الحكومية عن التقصير والإهمال المسبب للضرر البيئي، كذلك إلزام الجهات المُلوثة للبيئة سواء كانت رسمية أو غير رسمية بإزالة التلوث والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين أو بالبيئة المحيطة وفقاً للقوانين النافذة".