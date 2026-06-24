العراق وكازخستان يبحثان استكمال توقيع مذكرة نقل المحكومين والتعاون العدلي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " شواني اكد حرص جمهورية على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات العدلية والقانونية"، مشيرة إلى أن "هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات بين البلدين".من جانبه، أكد "السفير الكازاخستاني رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات، ولاسيما الجوانب العدلية والقانونية"، مشيداً "بأهمية مذكرة التعاون المرتقبة وما ستوفره من إطار قانوني يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتوثيق أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين".