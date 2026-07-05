رئيس البرلمان يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأحد، السفيرَ التركي لدى بورا إنان"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين".وتابع ان "رئيس مجلس النواب تسلم دعوةً رسميةً من رئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش؛ لزيارة الجمهورية التركية ولقاء المسؤولين فيها".