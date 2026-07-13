السيد الصدر يعزي قطر بوفاة "الأمير الصديق" ويتمنى أن يعيش الخليج بأمان مع إيران

وقال في تدوينة له: "اننا اذ نعزي ببالغ الحزن الشعب الشقيق والاسرة الحاكمة بوفاة الأمير الصديق، فإننا نتمنى أن يعيش بأمان مع الجيران بلا قواعد ولا نيران ولاسيما مع ".وأضاف "وأن يمن على الشعب القطري الشقيق بالسلام وعلى الدول الاسلامية والعربية بالاخوة والوئام، بلا تطبيع ولا ارهاب ولا سيما في فلسطين ولبنان".ادناه نص التدوينة: