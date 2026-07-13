كاميرة السومرية توثق استعدادات استقبال رئيس الوزراء والوفد العراقي في مقر اقامته بواشنطن

وتظهر الصور الاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستقبال والوفد العراقي في لوبي الفندق الذي اختير مقرا للإقامة قرب بولاية .وتم تطويق الفندق بشاحنات لمنع وقوف أي نوع من السيارات كجزء من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الأميركية.