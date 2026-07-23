كتلة الإعمار والتنمية النيابية تعلن انتخاب رئاسة جديدة لها

وقال رئيس الكتلة ، في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، "نعلن انتخاب رئاسة جديدة للكتلة، خلال اجتماع عقده الائتلاف برئاسة ، في إطار ممارسة مبدأ التداول الديمقراطي".وأوضح أن "الانتخابات أسفرت عن فوزه برئاسة الكتلة، مع انتخاب وحيدر الفوادي نائبين للرئيس، ورحيمة الحسن مقررة، وضياء الشغاتي ناطقاً رسمياً باسم الائتلاف"، مبيّناً أن "جميع التصريحات الرسمية ستصدر عن الناطق الرسمي حصراً".وأضاف ان "برنامج الكتلة للمرحلة المقبلة تم عرضه ونقل توصية بضرورة دعم الحكومة ورئيس الوزراء لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي"، مؤكداً "دعم الائتلاف لملفات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة".وشدّد على "دعم الكتلة لتوجه الحكومة نحو إقامة علاقات متميزة مع دول العالم كافة"، لافتا الى ان "المهم في هذه العلاقة هو مصلحة "، مؤكداً عدم الدخول في موضوع المحاور".وأعلن "دعم الكتلة الكامل لمجلس "، مثمّناً "الإجراءات القضائية الأخيرة، وشكر رئيسه القاضي ".وأكد أن "كتلة الإعمار ستؤدي دوراً مهماً في تفعيل عمل لممارسة دوره التشريعي والرقابي"، مشيراً إلى أن "الكتلة قدّمت حزمة قوانين تلامس حياة المواطن العراقي".وبين ان "الرقابة ستكون وفق الدستور وليست انتقامية"، داعيا "مختلف الكتل السياسية إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات".واعتبر "المرحلة الحالية خطيرة وتحتاج إلى أرضية تفاهم لحل الإشكاليات القائمة، بما يسهم في تخفيف تداعيات الصراع الإقليمي الذي يؤثر على الاقتصاد العراقي جراء تراجع العوائد المالية"، لافتا الى ان "هناك ظروف قاهرة أوجدتها المرحلة الآنية، وعلى الرغم من التقصير الذي نعترف به، فإن هذه الظروف تدفعنا إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات".