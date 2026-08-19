السوداني والشيخ البياتي يبحثان تعزيز التماسك المجتمعي وإسناد الاستقرار

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية استقبل، اليوم الأربعاء، ممثل كيان الولاء للوطن في الشيخ وسام ، يرافقه وفد ضم ممثلين عن منظمات الشبابية والنسوية والإنسانية، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد العام في البلاد، واستعراض القضايا الخدمية والمجتمعية التي تهم المواطنين، مع التأكيد على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في ترسيخ السلم ، وإسناد مؤسسات الدولة في تنفيذ برامج الإعمار والتنمية المستدامة".