قاليباف: ندعم البرنامج الحكومي العراقي بوضع إطار قانوني ينظم السلاح

– سياسة



أكد ، ، اليوم الخميس، لرئيس ، ، أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى، فيما أشار إلى أن الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة.





وأضاف، أن "اللقاء شهد أيضاً بحث الاتفاقات الأمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأكد العبودي، أن "العراق ملتزم بالاتفاق الأمني المشترك بين البلدين"، لافتا إلى أن "العلاقة بين البلدين الصديقين علاقة تاريخية ووثيقة وتجمع الشعبين روابط وثيقة". وذكر لمستشار ، في بيان أن " ، ، التقى اليوم الخميس، رئيس ، ، الذي يزور حالياً"، مبيناً، أن "اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأضاف، أن "اللقاء شهد أيضاً بحث الاتفاقات الأمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد العبودي، أن "العراق ملتزم بالاتفاق الأمني المشترك بين البلدين"، لافتا إلى أن "العلاقة بين البلدين الصديقين علاقة تاريخية ووثيقة وتجمع الشعبين روابط وثيقة".

وتابع، أن "استقرار العراق يصب في مصلحة استقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "حكومة ، علي فالح ، تؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار على وجه الخصوص ودول العالم بشكل عام، وهذا يصب في مصلحة البلد".



وذكر، ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى"، موضحاً، ان "الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة".



من جانبه، أكد قاليباف، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز بالعلاقات مع العراق وتدعم البرنامج الحكومي في ما يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم السلاح تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، موضحاً، ان "بلاده ملتزمة بالاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين".