رئيس الوزراء يكلف وزير التربية بإنهاء وجود المدارس الطينية في العراق

وقال ، خلال لقائه عدداً من الإدارات المدرسية، إن "المدارس الطينية والكرفانية لا تليق بحضارة "، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء هذه الظاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير المتطلبات اللازمة.وأضاف الوزير أنه لا يريد بقاء أي حالة فائض أو شاغر في المدارس مع حلول الأسبوع المقبل، موجهاً الجهات المعنية إلى حسم هذا الملف، ومشدداً على أهمية دور الإشراف التربوي في متابعة احتياجات المدارس ومعالجة حالات الفائض والشواغر في الملاكات التدريسية.ووجّه الجبوري بإعداد تقييم شامل للمشرفين التربويين، للوقوف على مستوى أدائهم ومتابعة عملهم، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى مشكلات الإدارات المدرسية والعمل على معالجتها واتخاذ القرارات اللازمة بصورة مباشرة.وأكد وزير التربية أهمية التعاون بين الملاكات التدريسية والإدارات المدرسية وأولياء الأمور، مبيناً أن نجاح المدرسة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بما يخدم مصلحة الطلبة.وشدد الجبوري على ضرورة تعاون الإدارات المدرسية مع الوزارة، قائلاً إن جهودهم تمثل ركيزة أساسية في نجاح العملية التربوية، ومؤكداً حرصه على عقد لقاءات دورية للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة متطلبات العمل المدرسي.