تحطم قمر اصطناعي روسي في الفضاء قرب المحطة الدولية

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب تحطم القمر الاصتناعي الروسي المخصص لرصد الأرض (ريسورس بي.1) والذي خرج من الخدمة في 2022.وقالت قيادة قوات الفضاء الأميركية، إنه "لا يوجد تهديد محتمل حتى الآن".وأضافت القيادة أن "الحادث وقع حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء".وأوضحت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن "الحادث وقع في مدار قريب من المحطة الفضائية الدولية، مما دفع رواد الفضاء الأميركيين هناك إلى الاحتماء في مركبتهم الفضائية لما يقرب من ساعة".