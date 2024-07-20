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بينها 6 بلدان عربية.. أفضل 20 دولة آسيوية ملاءمة للعيش

علم وعالم

2024-07-20 | 03:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها 6 بلدان عربية.. أفضل 20 دولة آسيوية ملاءمة للعيش
1,438 مشاهدة

السومرية نيوز-علم وعالم

صنف موقع متخصص 20 بلدا اسيويا، باعتبارها افضل البلدان الاسيوية للعيش، فيما اعتمد التصنيف عدة معايير لتحديد الأكثر ملاءمة للعيش في اسيا مثل مؤشر التنمية البشرية والقدرة على تحمل التكاليف وغيرها من المعايير.


وجاء تصنيف البلدان الاسيوية الـ20 كالاتي:

1- الإمارات

تعد الامارات الدولة الأكثر ملاءمة للعيش في آسيا في عام 2024، لعدة أسباب رئيسية، حيث تتمتع الدولة بسياسة دخل معفاة من الضرائب وهي عامل جذب رئيسي يسمح للمقيمين بالاحتفاظ بأرباحهم بالكامل، فضلا عن اقتصاد مستقر ومتنوع خارج النفط والذي يوفر فرص عمل في مختلف القطاعات، بالإضافة الى كون دبي واحدة من المدن ذات أدنى معدلات الجريمة على مستوى العالم .

2- السعودية

تتمتع السعودية باقتصاد مستقر للغاية مدعوم بعائدات النفط ويدعم مستوى معيشة مرتفعًا، مع بنية تحتية حديثة ووسائل راحة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وتستثمر الحكومة بكثافة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، وبالتالي تضمن الوصول إلى المرافق ذات الجودة، يستفيد المغتربون من الدخل المعفي من الضرائب وفرص العمل الوفيرة.

3- قطر

تتمتع قطر بمستوى عالٍ من قابلية العيش بفضل استقرارها الاقتصادي ومعدلات البطالة المنخفضة التي تبلغ 0.1%، كما تعد قطر واحدة من أفضل الأماكن للعيش في آسيا للعائلات حيث احتلت الدوحة مؤخرًا المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قابلية العيش وفقًا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة إيكونوميست إنتليجنس لعام 2024.


4- اليابان
تتمتع اليابان بفائض حساب جاري يبلغ حوالي 132 مليار دولار، مايجعلها بصحة مالية مذهلة، وهو ما يدعم الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية الشاملة، كما يساهم معدل الجريمة المنخفض ووسائل النقل العام الفعّالة في ارتفاع جودة الحياة، في حين تضمن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم المتقدمة الرفاهية والفرص لشعبها.
وفي 2024، احتلت أوساكا المرتبة التاسعة وطوكيو المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر قابلية العيش وهذا يفسر كيف أصبحت اليابان موطنًا لأفضل المدن للعيش في آسيا في عام 2024 .

5- البحرين

في حين أن البحرين تعد وجهة ميسورة التكلفة للمغتربين في آسيا، إلا أنها تفتخر أيضًا بتغطية الإنترنت بنسبة 100% وتستمر في الريادة عالميًا في إمكانية الوصول الرقمي الممتازة في البلاد.

6-عمان

تُعَد عُمان واحدة من أرخص عشر دول للعيش في آسيا، حيث يبلغ متوسط الإيجارات الشهرية 2000 دولار أمريكي فقط. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف مؤخرًا بمدينة مسقط، عاصمة عُمان، كثاني أنظف مدينة في القارة وفقًا لمؤشر التلوث التابع لمؤسسة نومبيو.

7 -سنغافورة

8-إسرائيل

9-ماليزيا

10-هونغ كونغ

11-كوريا الجنوبية

12-الكويت

13-روسيا

14-تركيا

15-جورجيا

16-تايلاند

17-كازاخستان

18-الصين

19-سيريلانكا

20-ايران

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