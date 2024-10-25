سعره بسيط.. جهاز محمول يكتشف السرطان خلال ساعة واحدة

ويعتمد الجهاز على "تقنية الميكروفلويديات (تركز على دراسة وتحليل السوائل عند مقاييس دقيقة جدا، عادة في نطاق الميكرومتر)، ما يعني أنه قادر على أداء وظائف متعددة باستخدام كميات صغيرة جدا من السوائل".ويستخدم الجهاز هيكلا مبتكرا يُعرف باسم "ورقة في بركة بوليمر"، حيث يتم "إدخال عينات دم المريض في صغيرة على نوع خاص من الورق يلتقط المؤشرات الحيوية لبروتين في غضون دقائق، ويتغير لون الورق وفقا لشدة اللون، ما يدل على نوع ومدى تقدمه".وأوضح فريق البحث أن "هذه الطريقة يمكن تطبيقها على واسعة من أنواع السرطان، اي إن الجهاز يمكنه تحليل عينة في غضون ساعة واحدة، مقارنة بـ16 ساعة باستخدام بعض الطرق التقليدية".وأظهرت نتائج الدراسة أن "الجهاز يتمتع بحساسية أعلى بنحو 10 من الطرق التقليدية، حتى دون الحاجة إلى أدوات متخصصة، اي أنه قادر على اكتشاف المؤشرات الحيوية للسرطان بكميات أصغر، والتي تتواجد عادة في مراحل المبكرة".ويعكس هذا الابتكار" أهمية خاصة في البلدان النامية، حيث تُسجل معدلات وفيات مرتفعة بسبب السرطان، نتيجة للحواجز التي تحول دون التشخيص الطبي".وفي هذا السياق، قال شيو جون لي، الذي يعمل في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بالجامعة: "جهازنا الجديد يتميز بتكلفته المنخفضة، التي لا تتجاوز بضعة دولارات، وحساسيته العالية، ما يجعل التشخيص الدقيق متاحا للجميع، بغض النظر عن وضعهم المالي، اي إنه جهاز محمول وسريع، ويعفي من الحاجة إلى أدوات متخصصة".