منها فقدان الوزن.. 9 فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري

شجرة الكاري، أو مورايا كونيجية، هي شجرة استوائية وشبه استوائية من عائلة السذاب، والتي تشمل السذاب والحمضيات وخشب الساتان، وموطنها .

كما يُطلق على النبات أحيانًا اسم النيم الحلو، على الرغم من أن شجرة الكاري تنتمي لعائلة مختلفة عن النيم.

وتُستخدم أوراق الكاري في العديد من الأطباق في شبه القارة . وبحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، فإن تناول أوراق الكاري يوفر 9 فوائد صحية مذهلة، كما يلي:

1. تعزيز الهضم

تساعد أوراق الكاري على الهضم وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك بسبب خصائصها الملينة الطبيعية.

2. فقدان الوزن

لأنها غنية بالألياف، يمكن لأوراق الكاري أن تعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل تراكم الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.

3. صحة الشعر

من المعروف أن أوراق الكاري تعمل على تقوية جذور الشعر وتقليل تساقطه ومنع الشيب المبكر عند استخدامها في علاجات الشعر.

4. التحكم في مستويات السكر بالدم

يساعد تناول أوراق الكاري في التحكم بمستويات السكر في الدم من خلال التأثير على نشاط الأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

5. حماية الكبد

تحتوي أوراق الكاري على مركبات تساعد في حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي والسموم، مما يعزز صحة الكبد.

6. مكافحة العدوى

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، تساعد أوراق الكاري الجسم على مكافحة العدوى وتعزيز المناعة.

7. مضادات الأكسدة

تمتلئ أوراق الكاري بمضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

8. تعزيز صحة القلب

تساعد أوراق الكاري على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب من خلال منع أكسدة الدهون في الجسم.

9. البصر

إن أوراق الكاري غنية بفيتامين A، وتدعم البصر بشكل أفضل وتحمي من مشاكل الرؤية مثل العمى الليلي.