الشاي الأخضر يقي من الخرف.. دراسة جديدة تكشف السر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هدى حسين الممثلة المفضلة بمهرجان "جوي أووردز"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513325-638728083076145025.jpg
الشاي الأخضر يقي من الخرف.. دراسة جديدة تكشف السر
علم وعالم
2025-01-18 | 09:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
24
396 مشاهدة
قال باحثون في
جامعة كانازاوا
باليابان إن زيادة استهلاك الشاي الأخضر ترتبط بانخفاض إصابات المادة البيضاء في المخ لدى كبار السن غير المصابين بالخرف، ولم يتم رصد تأثير مماثل لاستهلاك القهوة.
وترتبط إصابات المادة البيضاء في المخ، والتي غالباً ما تشير إلى مرض الأوعية الدموية الصغيرة، بالتدهور المعرفي والخرف الوعائي ومرض
الزهايمر
.
ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن تناول 3 أكواب يومياً من الشاي الأخضر ارتبط بأكبر فائدة للمخ.
وفي الدراسة، تم جمع البيانات بين عامي 2016 و2018، بما في ذلك التقييمات الغذائية وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتقييمات المعرفية لـ 8766 مشاركاً، أعمارهم 65 عاماً وأكثر.
وتم تصنيف استهلاكهم للشاي الأخضر إلى 4 فئات: 0-200 مل، و201-400 مل، 401-600 مل، وأكثر من 601 مل.
ووفرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ بيانات حول حجم آفات المادة البيضاء، وحجم الحُصين، وحجم الدماغ الكلي. واستبعد الباحثون المشاركين الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف، أو الخرف، ما أدى إلى تضييق المجموعة النهائية إلى 8766 فرداً.
المادة البيضاء للمخ
وتبين أن الذين يستهلكون 600 مل من الشاي الأخضر يومياً لديهم حجم أقل من آفات المادة البيضاء بنسبة 3%، مقارنة بـ 200 مل أو أقل.
وكان لدى الذين يستهلكون 1500 مل يومياً من الشاي الأخضر أحجام أقل من آفات المادة البيضاء بنسبة 6% من المجموعة المرجعية.
ولم تلاحظ أي ارتباطات كبيرة بين تناول الشاي الأخضر وحجم الحُصين أو إجمالي حجم الدماغ، ولم يؤثر استهلاك القهوة بشكل كبير على حجم العناصر الثلاثة التي تم قياسها في المخ.
وأشارت النتائج إلى أن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الشاي الأخضر، قد تخفف من تلف الأوعية الدموية وتعزز صحة الدماغ.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
عمليات بغداد تتحدث عبر السومرية عن المخولين خلال الحظر.. هل هناك خروقات؟
03:03 | 2024-11-20
بينها يخص المخدرات.. السومرية تنشر قرارات جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
11:50 | 2024-11-17
السومرية تفتح ملف "المخدرات" في العراق: من هي المواد الأكثر انتشارا
14:34 | 2024-11-13
الصحة العالمية تحذر من اختفاء أعراض الإصابة بارتجاج المخ
10:23 | 2024-10-27
الشاي الأخضر
المادة البيضاء
المخ
الشاي
السومرية
صحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
محليات
41.08%
03:04 | 2025-01-18
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
03:04 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
سياسة
21.07%
00:39 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
00:39 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
محليات
20.76%
00:48 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
00:48 | 2025-01-18
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
أمن
17.09%
04:58 | 2025-01-17
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
04:58 | 2025-01-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
اخترنا لك
ماهي العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات في الكبد ؟
01:22 | 2025-01-19
كيف تتحكم بمستوى ضغط الدم دون أدوية؟
09:55 | 2025-01-17
أسباب التهاب المسالك البولية.. هل النساء أكثر عرضة للإصابة؟
09:38 | 2025-01-17
الستيرويدات... ما هي استخداماتها وأضرارها؟
06:39 | 2025-01-17
زيت الزيتون: مفتاح صحة القلب لكبار السن وفقًا لخبيرة التغذية يلينا سولوماتينا
06:04 | 2025-01-17
تسبب السرطان.. حظر استخدام "الصبغة الحمراء" في المنتجات الغذائية
04:41 | 2025-01-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.