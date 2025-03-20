وفق مبادئ تشغيل الدماغ البشري.. افتتاح مختبر لتطوير أجهزة كمبيوتر بروسيا

وأفادت الخدمة الصحفية في الجامعة أن "المختبر سيتولى تطوير جيل جديد من الإلكترونيات بالإضافة إلى تنظيم أنشطة علمية وتعليمية متنوعة".ويهدف إلى تطوير أجهزة كمبيوتر تعتمد على الإلكترونيات العصبية (Neuromorphic Electronics) التي تحاكي عمل الخلايا العصبية البيولوجية.وتتميز مثل هذه الأنظمة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث تستهلك طاقة أقل بألف مرة، مقارنة بمعالجات الرسوميات التقليدية. كما يمكنها تنفيذ العديد من العمليات بشكل متوازي، مما يجعلها أسرع في معالجة البيانات، مقارنة بأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأنظمة التعلم الآلي بشكل مشابه للشبكات العصبية البرمجية، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.وسيركز على تطوير الوحدات الوظيفية الأساسية للشبكات العصبية الاصطناعية عالية الأداء وقليلة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تصميم البرمجيات والأجهزة اللازمة للإلكترونيات العصبية.وسيتم كذلك تطبيق برامج تعليمية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص "الإلكترونيات والنانو إلكترونيات"، حيث سيتعرف الطلاب على أنواع مختلفة من المكونات الإلكترونية، بدءا من الترانزستورات ووصولا إلى الهياكل فائقة السرعة الحديثة.وسيتعاون مع مركز "الإلكترونيات الذكية - فالداي" للابتكار العلمي والتكنولوجي ومعهد "سيتشينوف" لوظائف الأعضاء التطوري والكيمياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وقالت ناتاليا أندريفا رئيسة المختبر: "أدت الأبحاث والتطوير في مجال الإلكترونيات العصبية باستخدام مكونات الميمريستور (Memristor) إلى خلق اتجاه علمي جديد تحت مظلة "الإلكترونيات العصبية والحوسبة في الذاكرة"، والذي يجمع بين عمل مجموعات متخصصة من مجالات مختلفة مثل علم المواد، التكنولوجيا، الخوارزميات، تكنولوجيا المعلومات، تصميم الدوائر الإلكترونية، وتصميم الرقائق الإلكترونية".وسيحصل الطلاب على خبرة عملية تؤهلهم للعمل في الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي بعد التخرج.ويعكس هذا المشروع التوجه العالمي نحو تطوير تقنيات حوسبة متقدمة تحاكي عمل الدماغ البشري، مما يفتح آفاقا في مجالات والتعلم الآلي.