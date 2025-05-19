Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يحصل على المرتبة الثالثة دولياً بمكافحة المخدرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نهاية العالم أقرب مما كنا نتوقع.. اكتشاف علمي يغير الحسابات

علم وعالم

2025-05-19 | 06:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نهاية العالم أقرب مما كنا نتوقع.. اكتشاف علمي يغير الحسابات
المصدر:
وكالات
808 شوهد

زعم مجموعة من العلماء المختصين في مجال الفضاء والفلك بأنهم تمكنوا من حساب موعد نهاية العالم، وتحديد الوقت المفترض لذلك، وقالوا إن المفاجأة هو أن نهاية العالم سيكون أقرب بكثير من التوقعات التي كانت سائدة لديهم في السابق.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف العلماء أنَّ الكون يتلاشى بأسرع بكثير مما كان يسود الاعتقاد، كما زعم العلماء أنهم تمكنوا من التحديد بدقة متى سيفنى الكون، وقالوا إن العالم سينتهي أقرب بكثير مما كان متوقعاً.

وخلص فريق من الباحثين من جامعة رادبود في هولندا إلى أن جميع نجوم الكون ستُظلم في غضون "كوينفيجينتيليون" سنة، أي واحد متبوعاً بـ78 صفراً.

ويقول العلماء إن هذه المدة أقصر بكثير من التنبؤ السابق بـ10 أس 1100 سنة، أو واحد متبوعاً بـ1100 صفر.

وترتبط العملية التي يعتقدون أنها تُسبب موت الكون بإشعاع "هوكينج"، حيث تُصدر الثقوب السوداء إشعاعاً أثناء "تبخرها" تدريجياً إلى العدم.

وكان يُعتقد أن هذه ظاهرة حصرية بالثقوب السوداء، لكن الباحثين أظهروا أن أشياء مثل النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء يمكن أن تتبخر أيضاً بشكل مشابه للثقوب السوداء.

وتُمثل النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء المرحلة الأخيرة من دورة حياة النجم. وتنفجر النجوم الضخمة متحولةً إلى مستعرات عظمى ثم تنهار إلى نجوم نيوترونية، بينما تتدهور النجوم الأصغر، مثل شمسنا، إلى أقزام بيضاء.

ويمكن لهذه النجوم "الميتة" أن تستمر لفترات طويلة للغاية، لكن وفقاً للباحثين، فإنها تتبدد تدريجياً وتنفجر بمجرد أن تصبح غير مستقرة للغاية.

وبعبارة أخرى، فإن معرفة المدة التي يستغرقها نجم نيوتروني أو قزم أبيض للموت تُساعد العلماء على فهم الحد الأقصى لعمر الكون، لأن هذه النجوم ستكون آخر النجوم التي تموت.

ولم تأخذ الدراسات السابقة إشعاع "هوكينج" في الاعتبار، وبالتالي بالغت في تقدير الحد الأقصى لعمر الكون، وفقاً للباحث الرئيسي هينو فالكي، أستاذ علم الفلك الراديوي وفيزياء الجسيمات الفلكية في جامعة رادبود.

وسعى فالكي وزملاؤه إلى تصحيح هذا الأمر بحساب المدة التي تستغرقها النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء للتحلل عبر عملية شبيهة بإشعاع هوكينج، ووجدوا أن الأمر يستغرق "كوينفيجينتيليون" سنة.

وقال في بيان: "لذا فإن نهاية الكون تأتي أسرع بكثير مما كان متوقعاً، ولكن لحسن الحظ، لا يزال الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً".

وفي عام 1975 قال الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينج إن الجسيمات والإشعاعات يمكن أن تفلت من ثقب أسود، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن لا شيء يفلت من جاذبية هذه الأجسام الضخمة للغاية. ولكن وفقاً لهوكينج، يمكن أن يتشكل جسيمان مؤقتان على حافة ثقب أسود، وقبل أن يندمجا، يُسحب أحدهما إلى داخل الثقب الأسود ويهرب الآخر. وهذه الجسيمات الهاربة هي إشعاع "هوكينج".
 >> تابع قناة السومرية على  منصةX

نهاية العالم

علم

دراسة

بحوثات

بحث

علوم

الكون

العالم

السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-19
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-19
من الأخير
Play
من الأخير
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
Play
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
Play
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Play
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
Play
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
Play
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
Play
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-19
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-19
من الأخير
Play
من الأخير
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
Play
قمة بغداد.. لماذا غاب الزعماء؟ - حلقة ٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
Play
نشرة ١٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Play
18-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-18
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
Play
الإبداع لا يتوقف.. صناعة المحتوى ما بين التحدي والشغف - الحلقة ٣١ | 2025
10:30 | 2025-05-18
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
Play
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
Play
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
اخترنا لك
مركب طبيعي قد ينقذ شعرك.. أمل جديد في علاج الصلع الوراثي
05:43 | 2025-05-19
إنجاز علمي فريد.. تطوير أول جهاز قابل للارتداء لتتبع صحة البشرة
06:06 | 2025-05-09
امرأة تطلب من الذكاء الاصطناعي قراءة فنجانها ويدفعها لطلب الطلاق.. ماذا اخبرها؟
03:07 | 2025-05-02
الفائز الأول كسب 10 الاف دولار.. تنظيم سباق "حيوانات منوية" في أمريكا (صور)
06:50 | 2025-05-01
التوازن الهرموني.. لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل أخذ الإيصالات الورقية؟
05:31 | 2025-04-29
مستشفى بدون أطباء بشريين... 14 طبيبًا من الروبوتات في الصين
07:04 | 2025-04-28

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.