سامسونغ وتيسلا توقعان اتفاقية ضخمة لتصنيع الرقائق

يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن سامسونغ أبرمت صفقة لإنتاج أشباه الموصلات لتسلا تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار ويمتد تنفيذها حتى نهاية عام 2033.وكتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "سيخصص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي لتيسلا"، مشددا على "الأهمية الاستراتيجية" لهذا المشروع، إذ تنتج سامسونغ حاليا شريحة AI4 بينما تستعد شركة TSMC التايوانية لإنتاج شريحة AI5.وأضاف ماسك أن "سامسونغ وافقت على السماح لتيسلا "بالمساهمة في تعظيم كفاءة التصنيع"، ما اعتبره ماسك "نقطة بالغة الأهمية" وأشار إلى أنه سيعمل "شخصيا على تسريع وتيرة التقدم".وذكرت "بلومبرغ" أنه تم إبرام العقد الجديد مع تيسلا على خلفية تراجع موقع شركة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة.ووفقا لمعلومات الوكالة، لا تتلقى الشركة في الوقت الحالي، طلبات كافية للاستفادة الكاملة من قدرتها الإنتاجية في مجال الإلكترونيات الدقيقة، على عكس شركة TSMC التايوانية، التي بسبب الطلب المرتفع على منتجاتها، غير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية في الوقت المحدد.