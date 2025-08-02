دراسة تكتشف مفاجأة.. تأثير السكر والسمنة لمشروبات الدايت أعلى من المنتجات العادية!

ومن المثير للدهشة أيضا، أن خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية المحلاة صناعياً أعلى من الخطر لدى الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية العادية، حيث وجد أن الخطر أعلى بنسبة 23 في المائة.الدراسة جاءت ببحث لفريق من بالتعاون مع جامعة RMIT ومجلس في ، وتابع أكثر من 36 الف بالغ أسترالي على مدى ما يقرب من 14 عامًا.وتضيف الدراسة التي نشرت في مجلة Diabetes & Metabolism -، إن "تناول مشروب واحد أو أكثر من هذه المشروبات يوميًا - سواء كانت محلاة بالسكر أو بدائل صناعية - يرتبط بزيادة كبيرة في احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".وقال دي كورتن، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن النتائج تتحدى الافتراض الشائع بأن المشروبات المحلاة صناعياً هي خيار أكثر أماناً، مبينا انه "غالبًا ما يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري باستخدام المحليات الصناعية كبديل صحي، لكن نتائجنا تشير إلى أنها قد تشكل مخاطر صحية بحد ذاتها".في حين أن العلاقة بين المشروبات السكرية ومرض السكري يمكن تفسيرها إلى حد كبير بالسمنة، إلا أن العلاقة بين المشروبات المحلاة صناعياً ومرض السكري من النوع 2 ظلت قوية حتى بعد تعديل وزن الجسم، مما يشير إلى تأثير مباشر محتمل على عملية التمثيل الغذائي.