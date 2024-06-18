سرقة 30 مليون دينار من صيدلية في بغداد

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً تقدم بشكوى لدى مكتب مكافحة إجرام المحمودية، مدعياً قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صيدليته الواقعة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة كويريش/ حي الربيع عن طريق كسر القفل والدخول إلى الصيدلية وسرقة مبلغ ما يقارب 30 مليون دينار عراقي".وأضاف، أن "السراق لاذوا بالفرار بعد تنفيذ جريمة السرقة"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تتابع حيثيات الحادثة وكاميرات المراقبة القريبة من محل الجريمة".