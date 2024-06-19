اعتقال جندي اطلق النار على منزل في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال جندي اطلق النار على منزل جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على جندي في وزارة الدفاع اقدم على اطلاق النار على منزل أحد المواطنين في منطقة النهروان".

وأضاف المصدر أن "المواطن قام بتقديم شكوى على الجندي بسبب تهديده".