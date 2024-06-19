العثور على جثة شخص في الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بالعثور على جثة شخص في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 37 عاماً في احد البساتين بقضاء الحمزة الشرقي".