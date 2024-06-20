لها ارتباطات خارجية.. اعتقال عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في النجف

وقالت المكافحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في عملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف، من القاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين بينهم 3 نساء يتاجرون بالأعضاء البشرية واعمال السمسرة والبغاء".وأضافت المكافحة، أنه "من خلال التحقيق تبين أن لدى أفراد هذه العصابة ارتباطات واعمال مشبوه خارج العراق، حيث اعترف أفراد هذه العصابة بعدد من الجرائم التي ارتكبوها"، مبينة ان "أقوالهم صدقت قضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".