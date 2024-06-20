الصواريخ تتطاير.. انفجارات على الحدود العراقية السورية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وقعت انفجارات ضمن المنطقة السادسة الواقعة بين الحدود العراقية السورية".وأضاف، ان "الانفجارات لم تعرف اسبابها اذا كانت قصفا او انفجار مشجب للأسلحة نتيجة الحرارة".وأشار المصدر الى ان "الصواريخ المنفجرة تتطاير من موقع الانفجار"، مشيراً الى "تسجيل سبع إصابات بينهم ضابط برتبة رائد".هذا ولم يصدر بيان رسمي من الجهات الأمنية يبين أسباب الانفجار لغاية اعداد هذا الخبر.