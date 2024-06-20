في بغداد.. شخص يقتل فتاة رفضت "الخطوبة" منه

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل فتاة تولد 2003؛ نتيجة رفضها الخطوبة منه ضمن منطقة الكرغولية في النهروان".وأشار إلى أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار".