اعتقال شخصين بتهمة "الدگة العشائرية" في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال شخصين بتهمة "الدگة العشائرية" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، " استخبر مركز شرطة سبع قصور بوجود دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة الشعب وتم القبض على متهمين اثنين".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزتهما بندقيه كلاشنكوف وتم ايداعهما التوقيف أصوليا".

و"الدگة العشائرية" هي أن يقوم أفراد عشيرة ما بالهجوم على منزل أو سكن الخصم من العشيرة الأخرى، ويطلقون النار ويمهلون الخصم ثلاثة أيام حتى يأتي ويحتكم لديهم.