انقاذ مختار من عبوة تحت عجلته شمالي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان القوات الامنية فككت عبوة محلية الصنع كانت موضوعة اسفل عجلة تابعة لاحد مخاتير منطقة الشيخ حمد في الطارمية".وأشار الى ان "الواجب تم دون اصابات تذكر، مع بدء فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".