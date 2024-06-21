أحدهما متهم بالقتل.. القبض على مطلوبين في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شرطة ميسان من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب بقضايا الشروع بالقتل في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة".وأضافت، ان "العملية تمت من خلال ممارسة أمنية نفذتها مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير لملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض ضمن حدود المسؤولية، ‏لتسفر عن إلقاء القبض على متهمين (اثنين) وفق أحكام المادة (٣١/406 الشروع بالقتل والآخر وفق المادة ٣٨١ من ق ع"، مشيرة الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما أصوليا".