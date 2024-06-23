​مقتل شخص وانتحار شاب بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شخص بطلق ناري، فيما انتحر شاب في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل بعد اصابته بطلق ناري ضمن منطقة الدواسر في الفضيلية"، مشيراً الى أن "قوة امنية وصلت الى المكان لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي حادث آخر، قال المصدر إن "شاباً تولد 2009 انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن منطقة الزعفرانية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.