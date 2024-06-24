عمليات بغداد تغلق 3 شركات للسفر غير مجازة بالعمل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعاتنا الأمنية تواصل بالإشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي) عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة وغلق غير المجازة، إذ تم غلق ثلاثة منها إعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة".وأشارت الى "تسليم المعتقلين إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة (العامرية) بجانب الكرخ".