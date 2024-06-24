الإطاحة بقاتل صاحب محل صيرفة في البصرة (فيديو)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة وقسم التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات، تمكنت من اعتقال متهم أقدم على تسليب وقتل صاحب صيرفة في البصرة وذلك بعد 3 ساعات من ارتكاب الجريمة.وأضاف البيان ان المتهم الملقى القبض عليه حاول الفرار بعد ارتكاب جريمته وتم ضبط سلاح الجريمة والمبلغ المسروق، مشيراً إلى إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.