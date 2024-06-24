بينهم امرأة.. اعتقال تجار مخدرات واخرين بمواد قانونية مختلفة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة ومرتكبي النزاعات العشائرية "إرهاب الاحياء السكنية" بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، شرعت القطعات الامنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بتشكيلات الفرقة (الخامسة) شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها بعدد من الواجبات والممارسات الأمنية لتنفيذ مذكرات القضائية نتج عنها: القاء القبض على عصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين بينهم "امرأة"، وستة اخرين "اطراف مشاجرات" ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (الطالبية، سبع قصور، الشعب، حي طارق، أم الكبر والغزلان) شرقي العاصمة بغداد".وأشارت الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".