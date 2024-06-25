ضبط طائرتين مسيرتين والقبض على 18 متهما في بغداد

السومرية نيوز – امنيات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط طائرتين مسيرتين والقبض على 18 متهما في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات بغداد القت القبض على 18 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبين بالجرائم ( الجنائية ، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط 10 مسدسات وبنادق عدد 2 مع طائرتين مسيرتين (درون) وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".