اعتقال شاب سوري بتهمة ابتزاز فتاة عراقية في الكرادة

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز ان دوريات نجدة الكرادة وسط بغداد اعتقلت شابا سوري الجنسية، بعدما قام بابتزاز فتاة عراقية، مشيرا الى ان الشرطة تمكنت من ضبط أجهزة الهاتف التي كان يستخدمها المتهم للابتزاز.وبحسب المعلومات الواردة، تم تنسيق عملية الاعتقال بين دوريات نجدة الكرادة والفتاة المشتكية (تولد عام 2005)، حيث تم استدراج المتهم (م.أ)، وهو من مواليد عام 2000، والقبض عليه بعد ذلك، وفقا للمصدر الذي أكد انه تم ضبط هاتفين محمولين وجواز سفر بحوزة المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.