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استهدفت قيادات "داعش".. الإعلام الأمني يكشف للسومرية تفاصيل الضربات الأخيرة
أمن
2024-06-27 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
426 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
كشف خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل الضربات الجوية الأخيرة ضد تنظيم داعش الارهابي.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز، "في الفترة الأخير نجحنا بجهد استخباري مميز لقيادة العمليات المشتركة وتتبع لأخطر الخلايا الإرهابية من قتل 13 إرهابيا خلال الأيام الماضية القليلة عبر السلاح الجوي العراقي".
وأشار الخفاجي الى ان "اغلب الإرهابيين الذي تم قتلهم هم من الخط الأول في قيادات داعش"، لافتا الى أن "هذه العملية تميزت بعمل الجهد الاستخباراتي في المناطق المعقدة جغرافيا".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 بتوجيه ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير أوكار وأنفاق وكهوف لداعش الإرهابي في كركوك".
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان: نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين على مفرزة مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك"، مضيفة أن "الضربات استهدفت أيضا أوكار وكهوف وأنفاق هذه المفارز في المكان ذاته".
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