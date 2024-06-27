"استحداث طرق وسيطرات و300 دبابة".. العراق مهدد بفقدان جزء من أراضيه شمالا

وذكر تقرير للمنظمة أن "الجنود الأتراك شوهدوا وهم يتحركون سيراً على الأقدام في قرى كيسته، آردنا، جلكي، بابيري، أوره، سرَرو في ناحية كاني ماسي".ومنظمة CPT التي تعني بالانتهاكات التركية والإيرانية وتسجّل الضحايا الذين يسقطون جراءها، ذكرت أن "تحرك القوات التركية أثار الذعر بين أهالي القرى في تلك المناطق التي لا يمكنهم رعي مواشيهم والزراعة".من جانبه، قال عضو فريق المنظمة كامران عثمان، في تصريحات لوسائل اعلامية كردية، إن "الجيش التركي بدأ في 28 كانون الثاني 2024 شق طريق عسكري بين النقاط والمقرات التي أنشأتها عام 2021 في منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماسي"، موضحاً أن "الطريق يمتد بعمق 9 كيلومترات في أراضي إقليم كردستان".وأضاف أن الجيش التركي ردّ على إنشاء قوات حرس الحدود العراقية مقرين قضاء باتيفا في نيسان، بـ"التحرك عسكرياً إلى داخل القرى في شرق قضاء باتيفا وقرى برواري بالا".وبشأن طبيعة تحركات القوات التركية، بيّن أنها "نقلت 300 دبابة ومدرعة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى أوره، سرَرو، آردنا، كيسته، جلكي وبابيري.ومنذ ثلاثة أيام يتنقل نحو 1000 جندي بين مقر كري باروخ (وهو الأكبر الذي أنشأته تركيا في إقليم كردستان منذ 1997) وجبل متين خلف منطقة بامرني.المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن الجيش التركي "أقام نقطة تفتيش بين قريتي بابيري وكاني بالافي منذ صباح يوم 25 حزيران، ويطالب أي مدني يتحرك في المنطقة بإبراز هوية تعريفية عراقية ويسمح له بالمرور بعد تدقيقها".