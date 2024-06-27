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"استحداث طرق وسيطرات و300 دبابة".. العراق مهدد بفقدان جزء من أراضيه شمالا
أمن
2024-06-27 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,656 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
تستعد القوات التركية لتنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق، بعد ما أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، أن تلك القوات نقلت أكثر من 300 دبابة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى في محافظة دهوك.
وذكر تقرير للمنظمة أن "الجنود الأتراك شوهدوا وهم يتحركون سيراً على الأقدام في قرى كيسته، آردنا، جلكي، بابيري، أوره، سرَرو في ناحية كاني ماسي".
ومنظمة CPT التي تعني بالانتهاكات التركية والإيرانية وتسجّل الضحايا الذين يسقطون جراءها، ذكرت أن "تحرك القوات التركية أثار الذعر بين أهالي القرى في تلك المناطق التي لا يمكنهم رعي مواشيهم والزراعة".
من جانبه، قال عضو فريق المنظمة كامران عثمان، في تصريحات لوسائل اعلامية كردية، إن "الجيش التركي بدأ في 28 كانون الثاني 2024 شق طريق عسكري بين النقاط والمقرات التي أنشأتها عام 2021 في منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماسي"، موضحاً أن "الطريق يمتد بعمق 9 كيلومترات في أراضي إقليم كردستان".
وأضاف أن الجيش التركي ردّ على إنشاء قوات حرس الحدود العراقية مقرين قضاء باتيفا في نيسان، بـ"التحرك عسكرياً إلى داخل القرى في شرق قضاء باتيفا وقرى برواري بالا".
وبشأن طبيعة تحركات القوات التركية، بيّن أنها "نقلت 300 دبابة ومدرعة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى أوره، سرَرو، آردنا، كيسته، جلكي وبابيري.
ومنذ ثلاثة أيام يتنقل نحو 1000 جندي بين مقر كري باروخ (وهو الأكبر الذي أنشأته تركيا في إقليم كردستان منذ 1997) وجبل متين خلف منطقة بامرني.
المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن الجيش التركي "أقام نقطة تفتيش بين قريتي بابيري وكاني بالافي منذ صباح يوم 25 حزيران، ويطالب أي مدني يتحرك في المنطقة بإبراز هوية تعريفية عراقية ويسمح له بالمرور بعد تدقيقها".
CPT رأت أن "من أهداف مناورات تركيا من الحالية الوصول إلى جبل حوت طبق في ناحية شيلادزي، ثم احتلال سلسلة جبال كارا بالكامل، وبذلك ستفقد حكومة إقليم كردستان 70-75% من الأراضي الخاضعة لسلطتها في محافظة دهوك".
وحذّر عثمان من أن "نجاح العملية التركية يعرّض العشرات من القرى والنواحي إلى النواحي ويشرد المئات من الأهالي والمواطنين المدنيين، كما أن جزءاً مهماً من أرضي إقليم كردستان سيقع بيد الجيش التركي، ومن الصعب أن يعود لسيطرة حكومة الإقليم مرة أخرى".
وشن الجيش التركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 833 هجومًا وعملية قصف على أراضي إقليم كردستان، أسفرت عن مقتل 8 مواطنين.
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