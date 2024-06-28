انقرة حول عمليتها الأمنية شمال العراق: نعمل على تطوير السيطرة في المنطقة

السومرية نيوز – امني

أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، ان القوات التركية نعمل على تطوير السيطرة في المنطقة التي حققنا فيها عملية (المخلب-القفل) شمال العراق.



وقال أكنورك لدى مشاركته في إفادة صحافية أسبوعية تابعتها السومرية نيوز، " نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب - القفل)، المستمرة في شمال العراق منذ نيسان 2022، من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان".

وأضاف: "تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة حزب العمال الكردستاني على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود".

وذكر "يشاع أن القوات المسلحة التركية تدخل المناطق السكنية التي يعيش فيها المدنيون وتقيم نقاط تفتيش هناك، هذه مسألة غير صحيحة"، لافتا الى ان "نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات المحلية في شمال العراق، وهناك تنسيق جيد مع الجانب العراقي بشأن هذه القضية".

يذكر ان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ذكر في أيار الماضي، إن تركيا غيرت استراتيجيتها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتتبنى مبدأ الذهاب إلى الإرهابيين وتدميرهم في أوكارهم.