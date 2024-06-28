القوات التركية تستعد لتنفيذ عملياتها العسكرية في العراق‎

واكد اعضاء في المنظمة أن الجيش التركي بدأ في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام الفين واربعة وعشرين بشق طريق عسكري بين النقاط والمقرات التي أنشأها عام الفين وواحد وعشرين في منطقة برواري بالا، بعمق يمتد الى تسعة كيلومترات في أراضي إقليم كردستان.وبشأن طبيعة تحركات القوات التركية.. فأن نحو الف جندي يواصلون الانتقال بين مقر كري باروخ وجبل متين خلف منطقة بامرني.ورأت منظمة CPT في تقريرها أن أهداف مناورات تركيا الحالية الوصول إلى جبل حوت طبق في ناحية شيلادزي، ثم احتلال سلسلة جبال كارا بالكامل، وبذلك ستفقد حكومة إقليم كردستان 70-75% من الأراضي الخاضعة لسلطتها في محافظة دهوك.ويحذر مختصون من ان نجاح العملية التركية يعرّض العشرات من القرى والنواحي إلى المخاطر ويشرد المئات من الأهالي كما أن جزءاً مهماً من أراضي كردستان سيقع بيد الجيش التركي، ومن الصعب أن يعود لسيطرة الحكومة مرة أخرى