توضيح أمني بشأن إصابة امرأة حامل بطلق ناري بمنطقة البطن في واسط

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده (امرأة حامل مصابة بطلق ناري في منطقة البطن)، نود أن نوضح ان الحادث قديم وهو قيام المصابة بمحاولة الانتحار إثر مشاكل عائلية.وأضاف البيان انه تم اكتسابها الشفاء التام وقامت الأجهزة الامنية في قيادة شرطة محافظة واسط باتخاذ الاجراءات القانونية.