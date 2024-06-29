شخص يقتل جاره بسبب خلاف مادي في البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص على يد جاره بسبب خلافات مادية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً في قضاء الزبير غربي البصرة قتل جاره بالة حادة".



وأضاف، أن السبب "يعود لخلافات مادية".

