مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا قتل وأصيب اثنان آخران نتيجة مشاجرة ومشادة كلامية بين اقارب تطورت الى استخدام السلاح ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تدخلت وتحفظت على المصابين فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".