من غانا وكينيا واوغندا.. اعتقال 31 اجنبيًا و3 نساء يمارسن الدعارة في زيونة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة بأمرة امر فوج طوارئ الرصافة السابع شرعت بواجب مشترك مع الفوج التكتيكي ومفارز النجدة في قاطع بغداد الجديدة مع مركز شرطة المثنى ضمن منطقة زيونة من اجل اعتقال المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة".وأضاف ان "حصيلة الواجب كانت القاء القبض على عدد من المخالفين لشروط الاقامة حيث كان العدد الكلي 31 مخالفا ومخالفة، توزعوا بواقع 8 مخالفين لشروط الاقامة باكستانيي الجنسية، ٣ مخالفين لشروط الاقام من الجنسية السورية، و5 من الجنسية الكينية، و2 من غانيا، و2 من اوغندا، و1 فلسطيني.وأشار الى اعتقال 10 مخالفين وفق مواد قانونية مختلفة علما ان هناك 3 نساء عراقيات الجنسية من ضمن الاسماء التي وردت في الكتاب عن طريق المختار يمارسن (البغاء والسمسرة) والعثور على مسدس وتم تسليمهم جميعا الى مركز شرطة المثنى".