بمحافظتين تدمير عجلة ووكر لداعش الارهابي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً للعمل التعرضي الذي تقوم به القوات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران الجيش العراقي، ضربة جوية بطائرات CH5 دمر خلالها وكراً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك".وأضاف، أن "طيران الجيش العراقي دمر بالكامل عجلة متروكة لعناصر داعش ضمن جبال حمرين بالتحديد في ( منطقة صنيديج ) ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".