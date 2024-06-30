استهداف منزل مختار في ذي قار بعبوة ناسفة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم استهداف منزل مختار قرية ال اسماعيل في ناحية الطار جنوب الناصرية بمحافظة ذي قار بعبوة ناسفة".وأضاف، ان "الاستهداف أدى إلى اضرار بالمنزل واحتراق سيارة المختار".