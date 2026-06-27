القبض على متهم بقتل 4 من أفراد عائلته غرب الموصل

وذكر المصدر لـ ، أن قوة أمنية تحركت إلى الموقع بعد ورود معلومات عن الحادثة، حيث تم العثور على الجثث مدفونة قرب المنزل، قبل أن يتم اعتقال المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وأضاف أن التحقيقات الأولية ما تزال جارية لمعرفة دوافع الجريمة والظروف التي رافقتها، فيما تم نقل الجثث إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية.