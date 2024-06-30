"عنف ابنته بعمر سنة".. القبض على شخص جنوب بغداد

السومرية نيوز – محليات

افاد مصدر امني، اليوم الأحد، بان قوة امنية القت القبض على شخص عنف ابنته بعمر سنة جنوب بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على اب تولد 2002 اقدم على تعنيف ابنته تولد 2023 بالقرب من معمل الغاز في منطقة الزعفرانية".

وأضاف ان "آثار الضرب واضحة على وجه الطفلة"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى المستشفى وحالتها غير مستقرة".