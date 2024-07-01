انتحار شاب شنقا داخل غرفته شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار شنقا بعد ربط حبل حول عنقه ومثبت في مروحة الغرفة، ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة وصلت لمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع ومازالت تبحث في أسباب ودوافع الانتحار".