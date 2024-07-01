العراق في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر التضرر من الإرهاب

التضرر من الإرهاب.. العراق يحلّ في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.

حلّ العراق في المرتبة الحادية عشرة في مؤشر البلدان الأكثر تضررا من الإرهاب على مستوى العالم، فيما جاء بالمرتبة الثانية عربيا بعد سوريا.



ما هي الخطوات اللازمة لتعزيز جهود العراق في مكافحة الإرهاب والتعافي من آثاره؟.. تابع هذا التقرير من السومرية