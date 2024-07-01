الداخلية تتولى تأمين مطار بغداد الدولي

السومرية نيوز – خاص

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تولي وزارة الداخلية تأمين مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "وزارة الداخلية تولت تأمين مطار بغداد الدولي، بعد ان كانت خاضعة لشركة بزنس انتل الكندية في إدارة تامين المطار".

