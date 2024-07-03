قصف مدفعي وجوي شمالي العراق

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بتعرض مناطق شمال العراق الى قصف مدفعي وجوي تركي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "المدفعية التركية بدأت هذه الليلة بعملات قصف على مناطق تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق"، مبينا ان "عملية القصف صاحبها هجوم جوي".

وأضاف انه "لم ترد حتى الان حجم الخسائر التي خلفها القصف بسبب استمرار الهجوم".