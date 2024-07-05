اصابة شخص بمشاجرة ومنتسب في الجيش بهجوم مسلح وانتحار فتاة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولد ٢٠٠٧انتحرت بأسلوب شنق نفسها مستخدمة خرطوم مياه (صوندا) معلقة بسقف الغرفة ضمن حي ابو شمع في قضاء المحمودية".وأضاف ان "منتسبا في الجيش أُصيب بالاستراحة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل شخص مسلح مجهول بالقرب من داره ضمن منطقة حي جميلة شرقي بغداد ولاذ بالفرار الى جهة غير معروفة".وأشار إلى "اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى إستخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الاورفلي شرقي بغداد ما اسفر عن اصابة أحد أطراف المشاجرة"، مبينا ان "المعلومات الأولية تشير ان الحادث يعود بسبب (الشيوخية)".